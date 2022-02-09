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Белый дом одобрил план эвакуации с Украины в случае нападения России

WSJ: администрация Байдена одобрила план Пентагона для эвакуации граждан с Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена одобрила план Пентагона, который предполагает возможную эвакуацию американских граждан с территории Украины. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Согласно плану, военнослужащие 82-й дивизии ВДВ, которые на данный момент размещены в Польше, начнут создавать контрольно-пропускные пункты, палаточные лагеря и другие временные объекты на границе Польши и Украины. Предполагается, что это позволит эффективно и быстро эвакуировать американских граждан.

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Дмитрий Сотак
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