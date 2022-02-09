Белый дом одобрил план эвакуации с Украины в случае нападения России

Администрация президента США Джо Байдена одобрила план Пентагона, который предполагает возможную эвакуацию американских граждан с территории Украины. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Согласно плану, военнослужащие 82-й дивизии ВДВ, которые на данный момент размещены в Польше, начнут создавать контрольно-пропускные пункты, палаточные лагеря и другие временные объекты на границе Польши и Украины. Предполагается, что это позволит эффективно и быстро эвакуировать американских граждан.