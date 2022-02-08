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Визит Макрона к Путину назвали возвращением Франции в центр мировой истории

Глава МВД Франции Дарманен заявил, что своим визитом Макрон наладил отношения с Путиным

Фото: Reuters

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву позволил наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFM, передает ТАСС.

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Он назвал переговоры двух лидеров «исключительно важным событием». «Президент республики вернул Францию в центр мировой истории. Его визит в Москву содействовал налаживанию диалога с президентом России Владимиром Путиным, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Украины», — заявил Дарманен.

Кроме того, глава МВД Франции предположил, что деэскалация на Украине может поспособствовать предотвращению миграционного кризиса. Он отметил, что в случае украино-российского конфликта, в Европу хлынет волна из «десятков или даже сотен тысяч украинских беженцев».

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что напряжение на встрече с Владимиром Путиным было ощутимым. По словам французского президента, его российский коллега «иронизировал меньше обычного». Переговоры лидеров России и Франции в Кремле состоялись 7 февраля и продлились чуть более пяти часов.

Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной. Российский лидер заявил, что Запад проигнорировал центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности. Он также отметил, что обсуждал с французским коллегой вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.

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Николай Чигасов
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