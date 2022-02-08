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Макрон рассказал об ощутимом напряжении на встрече с Путиным

Президент Макрон заявил, что Путин на встрече в Кремле иронизировал меньше обычного

Фото: Thibault Camus / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что напряжение на встрече с его российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле было ощутимым. Об этом сообщает BFM TV.

«Он (Путин — прим. «Ленты.ру») вчера иронизировал меньше обычного, напряжение было ощутимым», — рассказал журналистам французский лидер.

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Переговоры политиков в Москве состоялись 7 февраля и продлились чуть более пяти часов.

Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Российский лидер заявил, что Запад проигнорировал центральные озабоченности Москвы по гарантиям безопасности. Он также отметил, что обсуждал с французским коллегой вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины.

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Варвара Кошечкина
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