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Полицейская погоня за находившимся в розыске россиянином попала на видео

В Астраханской области погоня полицейских за уголовником на «Жигулях» попала на видео

В Астраханской области полицейская погоня за находившимся в розыске 32-летним уголовником попала на видео. Ролик в четверг, 10 февраля, публикует «МВД Медиа».

На кадрах видно, как после отказа россиянина остановиться полицейские садятся в служебный автомобиль и начинают погоню. К ним присоединяется еще один экипаж, однако водитель на «Жигулях», маневрируя по размытым проселочным дорогам, пытается скрыться. Проезжая через населенный пункт, он едва не сбил человека, после чего полицейские начали стрелять по колесам. В конце ролика показан закованный в наручники беглец, стоящий возле своего автомобиля.

Как оказалось, мужчина находился в федеральном розыске и ранее был неоднократно судим. В отношении него составлены протоколы о невыполнении законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и об управлении транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов.

В декабре в Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД устроили погоню за сбившим их нарушителем и открыли огонь по колесам машины.

Владимир Седов
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