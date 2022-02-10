В Британии заявили о разумной позиции Путина по ситуации вокруг Украины

Опасения, которые президент России Владимир Путин высказывает относительно ситуации вокруг Украины и расширения НАТО в Восточной Европе, выглядят довольно разумно, учитывая историю и современные геополитические обстоятельства. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

Как отмечает газета, несмотря на то что российский президент постоянно выступает против интересов стран Запада, его позицию по возможности вступления Украины в Североатлантический альянс можно понять. Так, в случае присоединения Украины к НАТО Россия может оказаться в ситуации, когда в соседнем государстве в непосредственной близости от ее границ будут размещены американские военные и ядерное вооружение. Кроме того, Путин стремится учесть интересы русскоязычного населения на Украине, которое составляет порядка 20 процентов от всего населения страны и зачастую не поддерживает киевские власти.

«Представьте, как бы мы себя чувствовали, если бы несколько миллионов британцев оказались в какой-то части Франции и над ними бы издевался президент [Франции] Эммануэль Макрон», — добавил автор материала, заявив, что президент США Джо Байден также не стал бы терпеть российские ракеты в Мексике или на Кубе.

При этом, говорится в статье, Путин, скорее всего, не хочет войны, однако ожидает, что западные страны пойдут на те или иные уступки для деэскалации ситуации. В частности, подобной уступкой могли бы стать гарантии со стороны стран НАТО о невключении Украины в состав альянса. Подобное требование со стороны российского лидера выглядит вполне справедливо, однако британские и американские политики, по всей видимости, не заинтересованы в серьезных переговорах с Москвой, считает Daily Mail.

В свою очередь Эммануэль Макрон в сложившихся условиях, наоборот, больше остальных руководствует здравым смыслом и сумел продемонстрировать гибкость, отправившись на встречу с Путиным в Москву, хоть и преследуя в том числе личные интересы. Готовность к конструктивным переговорам также демонстрирует и Германия.

«Вместо того чтобы рабски следовать за Соединенными Штатами и признавать неизбежность вторжения, Великобритания должна попытаться найти способы учесть некоторые опасения России, защищая при этом интересы НАТО», — заключил автор публикации.

Переговоры лидеров России и Франции прошли в Кремле 7 февраля и продолжались более пяти часов. По итогам Путин заявил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, она была содержательной и полезной. Глава государства также уточнил, что обсудил с французским президентом вопросы нерасширения НАТО и ситуацию вокруг Украины. Во французском МИД посчитали, что встреча президентов позволила вернуть страны к диалогу друг с другом.