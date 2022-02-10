Во Франции рассказали о достижениях в переговорах Путина и Макрона

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона позволили вернуть страны к диалогу друг с другом. Об этом рассказал глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, передает ТАСС.

Еще одним достижением в этих переговорах, по мнению французского министра стало то, что лидеры России и Франции обменялись позициями по главным вопросам. Ле Дриан отметил, что переговоры Путина и Макрона велись «с большой твердостью и в откровенном ключе».

При этом Ле Дриан заявил, что Россия якобы продолжает подготовку военных сил на границе с Украиной. Глава МИД Франции оценил ситуацию вокруг этого дипломатического конфликта, как серьезную и сообщил, что Россия, для разрядки, должна вывести свои войска с территории Белоруссии, после завершения учений.

8 февраля глава французского МВД Жеральд Дарманен назвал визит Макрона в Москву «возвращением Франции в центр мировой истории». Он также заявил, что переговоры двух лидеров стали «исключительно важным событием». Кроме того, глава МВД Франции предположил, что деэскалация на Украине может поспособствовать предотвращению миграционного кризиса.