Раскрыта оптимальная стоимость отдыха в популярной пляжной стране весной

Эксперты туристической отрасли раскрыли россиянам оптимальную стоимость отдыха весной на курортах Малайзии. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

Цена тура на девять ночей в популярную пляжную страну в марте — 1620 долларов (121,1 тысячи рублей) на человека. В путевку входит перелет, проживание в трехзвездочном отеле, все необходимые по приезде тесты, страховка и трансфер.

Стоимость жилья, забронированного напрямую от отеля или через онлайн-сервисы, в среднем составляет 30 тысяч рублей на двоих. В эту сумму включено размещение в гостинице категории четыре звезды для двоих путешественников на семь дней. Перелет из Москвы через Стамбул и Куала-Лумпур обойдется еще примерно в 50 тысяч рублей в обе стороны.

Ранее сообщалось, что власти Малайзии задумали с 1 марта полностью освободить туристов от прохождения карантина по приезде. Теперь все направляющиеся в страну туристы должны будут сдать ПЦР-тест перед вылетом, а также пройти повторную проверку на коронавирус по прибытии.