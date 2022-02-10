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США оценили фразу Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица»

Пресс-секретарь Псаки возмутилась поговоркой Путина про красавицу в отношении Украины

Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе очередного брифинга оценила поговорку президента России Владимира Путина «нравится, не нравится — терпи, моя красавица», которую он использовал в отношении Украины, говоря о необходимости выполнения Минских соглашений. Она назвала ее «шуткой об изнасиловании». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений из уст президента Путина», — заявила Псаки.

По словам представительницы Белого дома, подобная фраза российского лидера не вызывает восхищения в Вашингтоне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном в Киеве ответил на фразу Владимира Путина. Ради ответа Зеленский перешел на русский язык. Он отметил, что Украина очень терпелива.

Президент России Владимир Путин оценил отношение Киева к Минским соглашениям фразой «нравится, не нравится — терпи, моя красавица» на пресс-конференции по итогам переговоров с Эммануэлем Макроном в Москве. Он также обратился к украинским властям с призывом выполнять договоренности.

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Варвара Кошечкина
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