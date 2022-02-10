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69-я параллель

Продовольствие в арктические районы Якутии впервые завезут через Севморпуть

В районы Якутии продовольственные товары впервые завезут через Северный морской путь

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В арктические районы Якутии социально значимые продовольственные продукты впервые завезут через Северный морской путь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства российского региона, передает ТАСС.

«Ранее в арктические и северные районы республики они [продовольственные продукты] доставлялись по следующей логистике — железной дорогой до Нижнего Бестяха, затем в период навигации водным транспортом по рекам, а оставшуюся часть — автозимниками грузовым автотранспортом», — заявили в правительстве.

Там добавили, что продукты также доставлялись с помощью малой авиации. Благодаря изменению навигации удастся сократить транспортные расходы, уменьшить стоимость продуктов в северных и арктических районах.

По данным правительства, завоз продовольствия в арктические районы Якутии планируется произвести к концу июля. Сейчас судно, которое доставит товары, находится на ремонте в Ленинградской области.

Ранее самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» впервые совершил проводку каравана судов к порту Певек, который находится на Чукотке. Он доставил в порт груз для реализации масштабного инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны, которая находится на территории опережающего развития «Чукотка».

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Анастасия Шейкина
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