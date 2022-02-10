Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Беременная Рианна вышла на публику в шубе за 700 тысяч рублей

Папарацци запечатлели Рианну в топе и винтажной шубе Roberto Cavalli за 700 тысяч рублей
Рианна

Рианна. Фото: DIGGZY / JESAL / Shutterstock

Барбадосская певица и предпринимательница Рианна вышла на публику в верхней одежде за сотни тысяч рублей. Соответствующее фото публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели беременную 33-летнюю знаменитость в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на ужин в ресторан Giorgio Baldi. Она была одета в частично обнажающий грудь и живот топ коричневого цвета, мешковатые джинсы на низкой посадке, а также винтажную леопардовую шубу, предположительно, бренда Roberto Cavalli. Согласно информации издания, ее стоимость составляет 6935 фунтов стерлингов (700 тысяч рублей).

В качестве обуви певица выбрала босоножки на каблуках, а в качестве аксессуаров — синюю сумку-седло модного дома Dior, а также кепку с принтом в стиле милитари.

Материалы по теме:
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись» Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
30 декабря
Грязный шик Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Грязный шикПочему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
2 декабря

Читатели издания принялись критиковать наряд предпринимательницы в комментариях под симками. «Живот наружу, ее ребенок может заболеть, но мода превыше всего. Сумасшедшая Рианна», «Неужели нет одежды для беременных, которую она может носить?», «Боже мой, она выглядит так, будто упала в мусорное ведро магазина подержанных вещей!», «Одно слово — отвратительно», — высказывались они.

Ранее в феврале Рианна вышла на публику в легинсах за десятки тысяч рублей. Она была одета в короткий пуховик, частично обнажающий грудь и живот топ, а также легинсы бренда The Attico стоимостью 440 фунтов стерлингов (44 780 рублей). «Ужасный наряд», — негодовали поклонники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил фразу про Украину и красавицу
Стало известно о расколе среди талибов в Афганистане
Рост цен в США побил 40-летний рекорд
Создан сверхпрочный пластик
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла закулисье передачи
Переговоры Путина и Токаева завершились
Путин заявил об отсутствии контактов с Макроном после его визита в Москву и Киев
У семьи Назарбаева нашли роскошные дворцы в Германии
Трасс объяснила свои слова про суверенитет России над Воронежем
Подросток забыл родной язык после операции и заговорил на иностранном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.