Беременная Рианна вышла на публику в шубе за 700 тысяч рублей

Барбадосская певица и предпринимательница Рианна вышла на публику в верхней одежде за сотни тысяч рублей. Соответствующее фото публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели беременную 33-летнюю знаменитость в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на ужин в ресторан Giorgio Baldi. Она была одета в частично обнажающий грудь и живот топ коричневого цвета, мешковатые джинсы на низкой посадке, а также винтажную леопардовую шубу, предположительно, бренда Roberto Cavalli. Согласно информации издания, ее стоимость составляет 6935 фунтов стерлингов (700 тысяч рублей).

В качестве обуви певица выбрала босоножки на каблуках, а в качестве аксессуаров — синюю сумку-седло модного дома Dior, а также кепку с принтом в стиле милитари.

Читатели издания принялись критиковать наряд предпринимательницы в комментариях под симками. «Живот наружу, ее ребенок может заболеть, но мода превыше всего. Сумасшедшая Рианна», «Неужели нет одежды для беременных, которую она может носить?», «Боже мой, она выглядит так, будто упала в мусорное ведро магазина подержанных вещей!», «Одно слово — отвратительно», — высказывались они.

Ранее в феврале Рианна вышла на публику в легинсах за десятки тысяч рублей. Она была одета в короткий пуховик, частично обнажающий грудь и живот топ, а также легинсы бренда The Attico стоимостью 440 фунтов стерлингов (44 780 рублей). «Ужасный наряд», — негодовали поклонники.