Беременная Рианна вышла на публику в легинсах за десятки тысяч рублей

Барбадосская певица и предпринимательница Рианна вышла на публику в легинсах за десятки тысяч рублей. Соответствующее фото публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 33-летнюю знаменитость в Лос-Анджелесе в черном наряде. Она была одета в короткий пуховик, частично обнажающий грудь и живот топ, а также легинсы бренда The Attico стоимостью 440 фунтов стерлингов (44 780 рублей). Ее образ дополнили туфли на каблуках марки Jimmy Choo и солнцезащитные очки.

Читатели издания принялись критиковать образ Рианны в комментариях. «Она выглядит нелепо», «Мы поняли, ты беременна. Но ты выглядишь смешно!», «Ужасный наряд», «Неужели эта женщина не могла позволить себе хотя бы футболку?», «Беременной женщине не следует носить каблуки. Высокий риск упасть», — негодовали они.

31 января стало известно о том, что у Рианны и A$AP Rocky родится ребенок. Певицу засняли вместе с музыкантом во время прогулки по Гарлему. Знаменитость шла в приспущенных джинсах, оголив округлившийся живот.