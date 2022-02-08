Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Беременная Рианна вышла на публику в легинсах за десятки тысяч рублей

Папарацци запечатлели Рианну в черных пуховике, топе и легинсах стоимостью 44 780 рублей

Фото: Steve Vas / Globallookpress.com

Барбадосская певица и предпринимательница Рианна вышла на публику в легинсах за десятки тысяч рублей. Соответствующее фото публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 33-летнюю знаменитость в Лос-Анджелесе в черном наряде. Она была одета в короткий пуховик, частично обнажающий грудь и живот топ, а также легинсы бренда The Attico стоимостью 440 фунтов стерлингов (44 780 рублей). Ее образ дополнили туфли на каблуках марки Jimmy Choo и солнцезащитные очки.

Читатели издания принялись критиковать образ Рианны в комментариях. «Она выглядит нелепо», «Мы поняли, ты беременна. Но ты выглядишь смешно!», «Ужасный наряд», «Неужели эта женщина не могла позволить себе хотя бы футболку?», «Беременной женщине не следует носить каблуки. Высокий риск упасть», — негодовали они.

31 января стало известно о том, что у Рианны и A$AP Rocky родится ребенок. Певицу засняли вместе с музыкантом во время прогулки по Гарлему. Знаменитость шла в приспущенных джинсах, оголив округлившийся живот.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Променявший США на Россию олимпийский чемпион Уайлд завоевал бронзу Игр-2022
Названы самые подорожавшие за год продукты в России
В ЛНР заявили о переброске в Донбасс британских спецназовцев
Стивен Содерберг возмутился отсутствием секса в супергеройских блокбастерах
Ряд интернет-ресурсов обяжут сотрудничать с официальным российским измерителем
Россияне массово снизили стоимость аренды квартир
Кожаный комбинезон Кристины Агилеры высмеяли в сети
Школьница из Москвы попала в больницу из-за помады
Ученые поставили точку в вопросе половой дисфункции у мужчин после COVID-19
Предсказавший пандемию COVID-19 вирусолог спрогнозировал спад и новую волну
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.