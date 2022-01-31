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Рианна и A$AP Rocky станут родителями

У певицы Рианны родится ребенок от рэпера A$AP Rocky

Фото: Steve Vas / Globallookpress.com

Барбадосская певица Рианна и американский рэпер A$AP Rocky станут родителями. Об этом сообщает Page Six.

О том, что у исполнительницы родится ребенок, стало известно после публикации ее свежих фотографий. На прошедших выходных ее засняли вместе с музыкантом во время прогулки по Гарлему. Рианна шла по улице в розовой куртке и джинсах, оголив округлившийся живот. Сама исполнительница пока никак не комментировала свою беременность.

Слухи о романе Рианны и A$AP Rocky появились в январе 2020 года. Тогда певицу, расставшуюся с арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет отношений, заметили вместе с хип-хоп-артистом, когда оба направлялись в один из отелей Нью-Йорка.

Исполнители познакомились в 2013 году во время съемок в клипе рэпера Fashion Killa.

В мае 2021 года A$AP Rocky впервые высказался о романе с певицей. «Быть в отношениях гораздо лучше. Намного приятнее, когда у тебя есть та единственная. Она стоит миллиона других», — заявил музыкант. Тогда он добавил, что готов к детям.

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Марина Погосян
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