A$AP Rocky впервые высказался о романе с Рианной

Американский рэпер A$AP Rocky впервые высказался о романе с исполнительницей Рианной. Интервью с хип-хоп-артистом опубликовало издание GQ.

Он назвал певицу своей леди и любовью всей жизни. «Быть в отношениях гораздо лучше. Намного приятнее, когда у тебя есть та единственная. Она стоит миллиона других», — заявил музыкант.

A$AP Rocky добавил, что готов к детям. «Я буду невероятным, замечательным отцом. У меня будет прекрасный ребенок», — отметил он.

Слухи о романе Рианны и A$AP Rocky появились в январе 2020 года. Тогда певицу, расставшуюся с арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет отношений, заметили вместе с хип-хоп-артистом, когда оба направлялись в один из отелей Нью-Йорка. Источник из окружения Рианны рассказал, что музыканты пока не спешат объявлять о своей связи.

Исполнители познакомились в 2013 году. Тогда Рианна снялась в клипе рэпера Fashion Killa.