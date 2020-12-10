Раскрыты подробности романа Рианны и A$AP Rocky

Раскрыты подробности романа поп-певицы Рианны и хип-хоп-артиста A$AP Rocky. Об этом сообщает People.

Источник издания рассказал, что в последнее время пара была неразлучна. «Это новые отношения, но они оба, кажется, очень в них заинтересованы», — добавил он. По словам собеседника People, у музыкантов много общего. Он отметил, что Рианна «очень счастлива» в связи со своим новым романом.

Отмечается, что 2 декабря пару заметили во время ночной прогулки по Нью-Йорку. За несколько дней до этого артисты вместе ужинали в отеле Beatrice.

Слухи о романе Рианны и A$AP Rocky появились в январе. Тогда певицу, недавно расставшуюся с арабским миллиардером Хассаном Джамилем после трех лет отношений, заметили вместе с хип-хоп-артистом, когда оба направлялись в один из отелей Нью-Йорка. Источник из окружения Рианны рассказал, что музыканты пока не спешат объявлять о своей связи.

Исполнители познакомились в 2013 году. Тогда Рианна снялась в клипе рэпера Fashion Killa.