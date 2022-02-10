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Полиция Москвы поймала укравшего ювелирных украшений на 35 миллионов рублей вора

У вора, укравшего ювелирные украшений стоимостью 35 миллионов рублей, дома нашли оружие

Кадр: ГУ МВД по г. Москве

В Москве полиция поймала вора, который недавно украл ювелирные украшения стоимостью 35 миллионов рублей. Дома у преступника нашли боеприпасы и оружие. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 10 февраля, сообщили в МВД Москвы.

По данным ведомства, преступник вломился ночью в один из офисов на площади Журавлева. Его добычей стали ювелирные украшения. Как стало позже известно, стоимость похищенного — более 35 миллионов рублей. Преступник скрылся с места на автомобиле.

Оперативники отследили путь авто и таким образом вышли на вора. Им оказался 45-летний мужчина, который ранее был судим. Все похищенное нашли в его машине, а в квартире вора нашли 25 патронов разного калибра и два пистолета — отечественный ТТ и итальянский Tanfoglio Force 99.

Ранее сообщалось, что присяжные Мособлсуда не приняли в качестве доказательства основной аргумент следствия по делу уроженца Ингушетии Дулата Йоуло, более известного как Ахмед Сутулый. Сторона обвинения представила воровской «прогон» (послание) от якобы главы преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), но присяжные усомнились в авторстве «прогона».

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Леонид Микуляк
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