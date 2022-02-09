Стало известно о проигнорированном в суде требовании вора в законе

Присяжные Мособлсуда не приняли в качестве доказательства основной аргумент следствия по делу уроженца Ингушетии Дулата Йоуло, более известного как Ахмед Сутулый. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сторона обвинения представила воровской «прогон» (послание) от якобы главы преступного мира России, вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). В аудиосообщении тот требовал считать Сутулого равным себе. Однако присяжные усомнились в авторстве «прогона». В результате Йоуло был оправдан по статье УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» и освобожден в зале суда.

В декабре 2021 года Сутулого задержали сразу после освобождения в Москве. Гагаринский районный суд приговорил его, к двум годами десяти месяцам колонии общего режима за хранение наркотиков — в августе 2018 года его задержали с героином.

Сутулый — один из самых колоритных авторитетов криминального мира России. В 2014 году он снялся в музыкальной комедии Валерия Тодоровского «Веселые ребята». Бытует мнение, что он причастен к убийству вора в законе Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан