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Лукашенко произвел перестановки в Совбезе и правительстве Белоруссии

Лукашенко сменил заместителя секретаря Совбеза и двух министров правительства

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко произвел перестановки в нескольких ключевых ведомствах республики. Новых руководителей получили в двух министерствах — образования и сельского хозяйства. В МИД и Совбезе обновился состав заместителей. Об этом сообщает БЕЛТА.

Министром сельского хозяйства назначен первый заместитель главы ведомства Игорь Брыло. Министром образования стал бывший главный ученый секретарь Национальной академии наук Белоруссии 37-летний Андрей Иванец. «Говорят, молодой. Я почти в этом возрасте президентом стал», — прокомментировал Лукашенко возраст Иванца.

В Совет безопасности республики назначили офицера из Генерального штаба белорусской армии. Заместителем государственного секретаря стал генерал-майор Павел Муравейко. Муравейко с отличием и золотой медалью окончил высшее военно-политическое общевойсковое училище в Минске, а также российскую академию Генштаба — тоже с отличием и медалью.

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Кадровые ротации Лукашенко коснулись также МИД республики. Кроме того, президент сменил главу государственного концерна «Белгоспищепром» — в состав компании входят основные сахарные, кондитерские, масложировые, алкогольные, консервные и другие пищевые фабрики страны.

Ранее белорусский президент рассказал о готовящемся на него покушении. Лукашенко заявил, что знает о планах неизвестных лиц устранить его и его родственников. Глава Белоруссии пообещал вскоре раскрыть заговорщиков.

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Дмитрий Настасьев
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