Лавров не услышал в беседе с Трасс ничего нового

В диалоге с главой МИД Великобритании Лиз Трасс министр иностранных дел России Сергей Лавров не услышал ничего нового. Об этом дипломат сообщил на совместной пресс-конференции с Трасс, трансляция которой доступна на YouTube-канале ТАСС.

«Все эти два часа, которые мы провели за закрытыми дверями, никакой другой интонации мы не слышали, требования убрать российские войска с российской территории никоим образом не менялось в ответ на наши аргументы», — заявил Сергей Лавров. Он отметил, что такое положение дел, как минимум, вызывает сожаление.

«Я давно не участвовал в дипломатических переговорах, которые можно было бы вести в прямом эфире по большому счету, потому что ничего секретного, ничего конфиденциального, доверительного, кроме того, что звучит с высоких трибун регулярно в Лондоне, мы не услышали», — оценил Сергей Лавров переговоры со своей британской коллегой.

Также во время пресс-конференции Лавров допустил отзыв сотрудников дипломатических учреждений России с Украины. Он заявил, что Кремль посоветует «неосновному персоналу наших дипломатический учреждений на время уехать домой». Лавров подчеркнул, что не может ручаться, будто Великобритания ничего не планирует.