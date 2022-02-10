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Лавров допустил отзыв сотрудников посольства России с Украины

Глава МИД России Лавров не исключил частичной эвакуации российских дипломатов с Украины
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Пресс-служба МИД РФ / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил отзыв сотрудников дипломатических учреждений России с Украины. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы уже, кстати, задумались сами: может, именно англосаксы что-то планируют, если они эвакуируют своих сотрудников [с территории Украины]? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатический учреждений на время уехать домой», — отметил дипломат. Лавров подчеркнул, что не может ручаться, будто Великобритания ничего не планирует.

В конце января британские власти начали эвакуировать часть своих сотрудников из посольства в Киеве из-за «растущей угроза со стороны России». В комментарии для BBC News британские чиновники заявили, что конкретных угроз дипломатам не поступало. Тем не менее примерно половина сотрудников диппредставительства покинет Киев из-за опасений российского вторжения в страну.

Виктория Кондратьева
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