Лавров допустил отзыв сотрудников посольства России с Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил отзыв сотрудников дипломатических учреждений России с Украины. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы уже, кстати, задумались сами: может, именно англосаксы что-то планируют, если они эвакуируют своих сотрудников [с территории Украины]? Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатический учреждений на время уехать домой», — отметил дипломат. Лавров подчеркнул, что не может ручаться, будто Великобритания ничего не планирует.

В конце января британские власти начали эвакуировать часть своих сотрудников из посольства в Киеве из-за «растущей угроза со стороны России». В комментарии для BBC News британские чиновники заявили, что конкретных угроз дипломатам не поступало. Тем не менее примерно половина сотрудников диппредставительства покинет Киев из-за опасений российского вторжения в страну.