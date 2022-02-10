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Раскрыты подробности санкций Великобритании против России

Новые санкции могут быть применены в отношении российских СМИ и сферы цифровых технологий

Фото: Pixabay

Новые санкции Великобритании могут быть применены в отношении российских СМИ и сферы цифровых технологий. Такие подробности раскрыты в новом законопроекте, передает ТАСС.

В документе говорится, что секторы, которые имеют стратегическое значение для российского правительства, против которых могут быть применены рестриктивные меры, в законопроекте называются: российская химическая промышленность, строительный, оборонный, энергетический, транспортный секторы, сфера финансовых услуг и электроники, добывающие отрасли, сектор СМИ, коммуникаций и цифровых технологий.

Таким образом, под санкциями могут оказаться лица, работающие с правительством России или связанные с ним структуры.

Ранее британский парламент одобрил поправки к закону о санкциях в отношении России. Политики проголосовали за поправки в закон об ужесточении режима санкций в отношении Москвы, которые позволят ввести ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из России. По мнению Лондона, эти люди и организации дестабилизируют ситуацию на Украине.

Марина Совина
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