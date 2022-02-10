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Британский парламент одобрил ужесточение санкционного режима против России

Парламент Британии принял поправки в закон о санкциях против России из-за Украины

Фото: Pixabay.com

Британский парламент одобрил поправки к закону о санкциях в отношении России, пишет ТАСС.

Политики проголосовали за поправки в закон об ужесточении режима санкций в отношении Москвы, который позволит ввести ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из России. По мнению Лондона, эти люди и организации дестабилизируют ситуацию на Украине.

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При этом внесенные изменения не предполагают автоматического введения мер против отдельных лиц или организаций. Они лишь открывают возможности принимать их в случае обострения ситуации на границе Украины и России. Несмотря на то, что предыдущая редакция закона так же позволяла британской стороне устанавливать санкции против тех, кто «дестабилизирует» ситуацию на Украине, сейчас определения этих лиц и предприятий значительно расширены.

Ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс 13 февраля представит парламенту законопроект о введении жестких экономических санкций против Москвы.

С осени 2021 года западные государства и Киев обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. При этом Москва неоднократно говорила, что не намерена вторгаться на территорию других государств.

Алия Шарафутдинова
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