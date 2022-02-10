Российский дипломат опроверг слухи о планах России вторгнуться на Украину

Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов опроверг слухи о планах России вторгнуться на Украину. Он заявил, что в этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели, ни здравого смысла. Его слова приводит РИА Новости.

«Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при ‎расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского ‎руководства​​​. Поэтому повторю: у России нет и не было планов ‎вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели. А самое главное – даже намека на здравый смысл», — заявил он.

Гатилов подчеркнул, что Россия ‎всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и ‎прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями.

«‎Министр Лавров уже предельно чётко сказал: "Если это зависит от РФ, ‎то войны не будет". Какие ещё нужны дополнения?», — добавил дипломат.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом назвал маловероятным вторжение России на Украину. Он выразил обеспокоенность тем, что мрачные заявления со стороны Запада приведут к дестабилизации Украины и ее экономики, что, по его мнению, на руку России.