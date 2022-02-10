Российский дипломат опроверг слухи о планах России вторгнуться на Украину
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов опроверг слухи о планах России вторгнуться на Украину. Он заявил, что в этом нет ни мотива, ни геостратегической цели, ни здравого смысла. Его слова приводит РИА Новости.
«Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической цели. А самое главное – даже намека на здравый смысл», — заявил он.
Гатилов подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за ровные, взаимовыгодные и прагматичные отношения со всеми странами, не только с соседями.
«Министр Лавров уже предельно чётко сказал: "Если это зависит от РФ, то войны не будет". Какие ещё нужны дополнения?», — добавил дипломат.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом назвал маловероятным вторжение России на Украину. Он выразил обеспокоенность тем, что мрачные заявления со стороны Запада приведут к дестабилизации Украины и ее экономики, что, по его мнению, на руку России.