Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский посчитал маловероятным вторжение России на Украину

WSJ: Зеленский в разговоре с Байденом назвал вторжение России на Украину маловероятным

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом назвал маловероятным вторжение России на Украину. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в беседе с украинским президентом Байден отметил, что угроза со стороны России возросла. На это Зеленский ответил, что угроза существует с 2014 года. На это американский лидер сказал, что российские войска находятся на юге Белоруссии, что якобы «может потенциально изменить правила игры».

Как отмечает WSJ, Зеленский считает вторжение маловероятным и обеспокоен тем, что мрачные заявления со стороны Запада приведут к дестабилизации Украины и ее экономики, что, по его мнению, на руку России.

Материалы по теме:
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января

В последние месяцы в Киеве и на Западе все чаще звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Сам Зеленский на вопросы об этом отвечал двойственно: президент призывал украинцев не паниковать, но при этом заявлял, что Москва может захватить Харьков, защищая русскоязычное население страны.

В министерстве иностранных дел России отмечают, что в реальности никаких признаков вторжения России не наблюдается, а информационный фон вокруг республики в последнее время активно нагнетается.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Жириновский попал в больницу с коронавирусом после восьми прививок от COVID-19
Дочь лидера Jah Division избили в московском супермаркете
Захарова ответила на заявление Киева об особом статусе Донбасса
Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине
Беременная женщина захотела родить мальчика и проткнула себя гвоздем
Бывший посол США в России заявил об отсутствии у Украины права вступить в НАТО
Двое мужчин избили зацепившегося за их машину полицейского на Ямале
Грызлов рассказал об экспорте белорусских товаров через российские порты
Диетолог заявила о смертельной опасности конкурсов по поеданию пищи на время
Оценена вероятность лишения сборной России по фигурному катанию золота Олимпиады
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.