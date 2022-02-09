Зеленский посчитал маловероятным вторжение России на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом назвал маловероятным вторжение России на Украину. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в беседе с украинским президентом Байден отметил, что угроза со стороны России возросла. На это Зеленский ответил, что угроза существует с 2014 года. На это американский лидер сказал, что российские войска находятся на юге Белоруссии, что якобы «может потенциально изменить правила игры».

Как отмечает WSJ, Зеленский считает вторжение маловероятным и обеспокоен тем, что мрачные заявления со стороны Запада приведут к дестабилизации Украины и ее экономики, что, по его мнению, на руку России.

В последние месяцы в Киеве и на Западе все чаще звучат заявления о возможном вторжении России на Украину. Сам Зеленский на вопросы об этом отвечал двойственно: президент призывал украинцев не паниковать, но при этом заявлял, что Москва может захватить Харьков, защищая русскоязычное население страны.

В министерстве иностранных дел России отмечают, что в реальности никаких признаков вторжения России не наблюдается, а информационный фон вокруг республики в последнее время активно нагнетается.