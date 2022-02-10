Британия опоздала с обсуждением проекта санкций против России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 13 февраля представит парламенту законопроект о введении жестких экономических санкций против России, сообщили представители ведомства изданию The Guardian.

Ранее внешнеполитическое ведомство сообщило, что проект о введении антироссийских экономических мер будет подготовлен и рассмотрен британским парламентом к 10 февраля, чтобы Трасс могла представить его на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Однако дипломатическое ведомство серьезно опоздало, на данный момент парламент так и не получил обещанный проект до того, как парламентарии ушли на двухнедельные каникулы. Теперь представители МИД Британии утверждают, что срок утверждения и обсуждения документа перенесен на 13 февраля.

Сама Трасс на встрече с Лавровым так и не смогла представить конкретный документ или проект санкций, лишь устно обозначив позицию Лондона по кризису Москвы и Киева. Российский министр в свою очередь заявил, что отношения России и Британии в настоящий момент находятся на самой низкой отметке за многие годы, но вместе с тем выразил надежду на восстановление связей между государствами.

После вступительного слова российского главы МИД Трасс выразила надежду, что встреча с Сергеем Лавровым позволит добиться прогресса в укреплении европейской безопасности.