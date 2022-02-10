Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Британия опоздала с обсуждением проекта санкций против России

МИД Великобритании представит проект «жестких» антироссийских санкций к 13 февраля

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс 13 февраля представит парламенту законопроект о введении жестких экономических санкций против России, сообщили представители ведомства изданию The Guardian.

Ранее внешнеполитическое ведомство сообщило, что проект о введении антироссийских экономических мер будет подготовлен и рассмотрен британским парламентом к 10 февраля, чтобы Трасс могла представить его на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве.

Однако дипломатическое ведомство серьезно опоздало, на данный момент парламент так и не получил обещанный проект до того, как парламентарии ушли на двухнедельные каникулы. Теперь представители МИД Британии утверждают, что срок утверждения и обсуждения документа перенесен на 13 февраля.

Сама Трасс на встрече с Лавровым так и не смогла представить конкретный документ или проект санкций, лишь устно обозначив позицию Лондона по кризису Москвы и Киева. Российский министр в свою очередь заявил, что отношения России и Британии в настоящий момент находятся на самой низкой отметке за многие годы, но вместе с тем выразил надежду на восстановление связей между государствами.

После вступительного слова российского главы МИД Трасс выразила надежду, что встреча с Сергеем Лавровым позволит добиться прогресса в укреплении европейской безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В России изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
В России Google признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства
Для россиян утвердили новые льготы
ФСБ назвала украинского студента Осипчука виновником лжеминирования школ России
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Лавров поправил переводчицу на встрече с Трасс
Врач допустил смерть Пушкина из-за клизмы
Появилось видео пожара в аэропорту Шереметьево
Инфекционист дал прогноз по росту заболеваемости коронавирусом в Москве
Мигрант убил мужчину после свидания в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.