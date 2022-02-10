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Глава МИД Великобритании заявила о будущем прогрессе в переговорах с Москвой

Глава МИД Британии Трасс выразила надежду, что встреча с Лавровым поможет решению кризиса

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым позволит добиться прогресса в укреплении европейской безопасности, заявила глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс на встрече в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не можем не реагировать на рост численности российских военных сил на границе с Украиной. Война была бы катастрофой для украинцев и россиян, а также для системы европейской безопасности. Мы хотим дать понять, что за агрессией последует наша реакция и большие последствия. Но чтобы этого не произошло, мы хотим укрепить наши отношения, я надеюсь что эта встреча позволит добиться прогресса в укреплении безопасности в Европе», ー заявила министр.

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Дмитрий Сотак
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