Глава МИД Великобритании заявила о будущем прогрессе в переговорах с Москвой

Встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым позволит добиться прогресса в укреплении европейской безопасности, заявила глава внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс на встрече в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не можем не реагировать на рост численности российских военных сил на границе с Украиной. Война была бы катастрофой для украинцев и россиян, а также для системы европейской безопасности. Мы хотим дать понять, что за агрессией последует наша реакция и большие последствия. Но чтобы этого не произошло, мы хотим укрепить наши отношения, я надеюсь что эта встреча позволит добиться прогресса в укреплении безопасности в Европе», ー заявила министр.