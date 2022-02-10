Судимость уволенной за чтение стихов Хармса учительницы подтвердилась

Уволенная за чтение стихов Даниила Хармса и Александра Введенского из гимназии №168 в Санкт-Петербурге учительница Серафима Сапрыкина ранила ножом знакомого на домашней вечеринке, за это в 2008 году она получила два года условно. Данную информацию подтвердили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, комментарий размещен в официальном Telegram-канале.

Выяснилось, что ранее петербургского педагога звали Сима Казимова. По материалам дела, в 2007 году она отдыхала на вечеринке в компании друзей. Между молодыми людьми возник конфликт, который перерос в драку. Казимова тогда два раза ударила ножом мужчину, который бил ее по лицу. Свою вину она не признала.

В 2008 году россиянка получила два года условно за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а позже сменила имя на Серафиму Сапрыкину, перебралась из Волгограда в Санкт-Петербург и устроилась в гимназию №168.

6 февраля преподавательница заявила, что ее уволили из гимназии №168 в Северной столице за чтение стихов Хармса и Введенского. По ее словам, в декабре директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором сказала, что поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов».

Власти Санкт-Петербурга, в свою очередь, пояснили, что Сапрыкину никто не вынуждал увольняться после прочтения стихов и она сама написала заявление.