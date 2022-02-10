Раскрыты подробности биографии уволенной за чтение стихов Хармса учительницы

Уволенная за чтение стихов Даниила Хармса и Александра Введенского из гимназии №168 в Санкт-Петербурге учительница Серафима Сапрыкина порезала ножом знакомого на домашней вечеринке в 2007 году и за это получила два года условно. Такие подробности биографии педагога раскрыл источник Telegram-канала «Mash на Мойке».

По новым сведениям, менявшая паспортные данные Сапрыкина (ранее Казимова) была судима за то, что дважды ударила ножом своего знакомого на домашней вечеринке в Волгограде. Конфликт произошел якобы из-за того, что приятель ударил девушку. Та в ответ схватила нож, начала им размахивать и дважды попала молодому человеку в грудь. У парня было повреждено легкое.

В настоящее время информация проверяется.

Сапрыкина появившиеся в СМИ данные опровергает. На своей странице в Facebook она разместила фотографию выданной МВД справки об отсутствии судимости.

6 февраля преподавательница заявила, что ее уволили из гимназии №168 в Санкт-Петербурге за чтение стихов Хармса и Введенского. По ее словам, в декабре директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором сказала, что поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов».

Власти Санкт-Петербурга, в свою очередь, пояснили, что Сапрыкину никто не вынуждал увольняться после прочтения стихов, так как она сама написала заявление.