Россиянин задушил девушку шарфом и попытался выдать убийство за случайность

В Новосибирске 35-летний россиянин предстанет перед судом по обвинению в убийстве 27-летней девушки. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 декабря 2021 года между обвиняемым и его жертвой в комнате общежития произошла ссора, в ходе которой мужчина накинул на шею сожительницы шарф и задушил ее. На следующий день о случившемся узнали в правоохранительных органах, после того, как родственник обнаружил в комнате ее тело. Как сообщает РЕН ТВ, обвиняемый сразу попытался запутать следствие, выдавая смерть девушки за случайность.

По его словам, она якобы задохнулась, упав с дивана и зацепившись за него шарфом. Позже он признался в совершенном преступлении. Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

4 февраля сообщалось, что в Севастополе мужчина зарезал бывшую сожительницу и попытался выдать убийство за суицид.