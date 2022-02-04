Россиянин попытался выдать убийство сожительницы за суицид

В Севастополе задержан 35-летний россиянин, зарезавший свою бывшую сожительницу. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщает городское управление МВД.

По данным полиции, мужчина сам вызвал скорую помощь в одну из квартир Гагаринского района города, однако прибывшим медикам не удалось спасти 57-летнюю женщину с ранением шеи. Полицейским мужчина сообщил, что бывшая сожительница совершила суицид. Позже силовики обыскали территорию вокруг дома и нашли выброшенный в окно нож.

Подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, что конфликт произошел на почве ревности во время распития алкоголя, в результате которого он ударил женщину ножом в шею. Испугавшись ответственности за преступление, он попытался выдать убийство за суицид.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и причинение вреда здоровью.

1 февраля сообщалось, что в Красноярском крае россиянин получил десять лет колонии за убийство и расчленение ревновавшей его жены.