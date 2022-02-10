Генпрокуратура потребовала конфисковать золотой унитаз у главы ГИБДД Ставрополья

Генпрокуратура России потребовала конфисковать и обратить в доход государства имущество экс-главы ГИБДД Ставрополья на 83 миллиона рублей, в том числе и знаменитый в сети золотой унитаз. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает Znak.

По данным издания, в список конфискуемого имущества попадет не только дворец с золотым унитазом, но и 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, которые принадлежат семье экс-главы ГИБДД Алексея Сафонова.

На данный момент сотрудники прокуратуры решили, что на официальную зарплату Сафонов столько имущества купить не смог бы. До этого суд арестовал дорогие иномарки, квартиры и коттеджи, которые, предположительно, принадлежат Сафонову.

Сейчас суд проверяет, каким образом было куплено перечисленное в иске Генпрокуратуры имущество. Защита утверждает, что объекты недвижимости и автомобили принадлежат семье гражданской жены Сафонова, у которой есть свой бизнес. Часть имущества приобретена в ипотеку.

Со ссылкой на свой источник издание также сообщает, что дворец, в котором жил Сафонов, в конце лета 2021 года был переоформлен на его детей. Уточняется, что указанная в иске сумма в 83 миллиона рублей — это лишь кадастровая стоимость имущества, а рыночная цена гораздо выше.

Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и 35 его сообщников из числа подчиненных были задержаны 20 июля. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей.