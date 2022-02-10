Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Литва решила предоставить Украине оружие для поражения воздушных целей

Литовский премьер Шимоните подтвердила поставку ПЗРК Stinger на Украину в ближайшие дни

Фото: USAF / Getty Images

На Украину в ближайшие дни поступят ПЗРК Stinger, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей. Решение предоставить оружие украинской стороне подтвердила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните. Об этом сообщает РИА Новости.

«Литва увеличивает количество военных инструкторов в стране и предоставляет Украине дополнительное оружие и снаряжение. Я сообщила премьер-министру [Украины Денису] Шмыгалю, что зенитные ракеты Stinger из Литвы поступят на Украину в ближайшие дни», — рассказала Шимоните на совместной пресс-конференции с главой украинского правительства.

Ракеты ПЗРК Stinger способны поражать вертолеты и самолеты, летящие на высоте от 180 до 3800 метров. Для выстрела из «Стингера» достаточно одного военнослужащего, обученного обращаться с комплексом. Ракеты активно использовались почти во всех современных конфликтах, начиная с Фолклендской войны между Великобританией и Аргентиной в 1982 году. «Стингеры» также имелись в распоряжении боевиков во время Первой чеченской войны.

Материалы по теме:
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
25 января
Арсенал демократии. Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
Арсенал демократии.Гранатометы, беспилотники и катера: какое оружие Запад поставляет Украине
28 января

Активные поставки вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ) из стран НАТО начались после заявлений американских СМИ о якобы планируемом вторжении России на Украину. Киев особенно плотно сотрудничает в этой сфере с США, Великобританией, Польшей и странами Прибалтики — эти государства уже поставили ВСУ значительное количество противотанковых ракет, военной амуниции и боеприпасов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что считает психологическим давлением на Украину скопление российских вооруженных сил у ее границ. При этом он отметил, что ничего нового в этом не видит.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Оценено влияние оружия НАТО на исход конфликта в Донбассе
Премьера Британии сочли заинтересованным в войне из-за недавнего скандала
Лавров дополнил ответ главы британского МИД двумя словами
Раскрыты подробности налога на криптовалюты
ЛНР заявила о подготовке националистов к бегству из Харькова
Самый мощный в мире российский ледокол повел суда с Чукотки в Архангельск
Глава МИД Британии предрекла затяжной конфликт в случае вторжения на Украину
Стало известно о текущем состоянии Жириновского
Россиянам отсоветовали ждать снижения ставок по ипотеке
Стал известен уровень эффективности вакцины «КовиВак»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.