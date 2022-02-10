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Организатором лжеминирования школ и вузов в России оказался студент с Украины

ФСБ задержала 14 россиян, рассылавших сообщения об угрозах взрывов российских школ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ФСБ задержала в различных регионах России 14 участников так называемых сваттинговых интернет-сообществ, занимавшихся массовой рассылкой сообщений об угрозах взрывов школ и вузов. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, организатором сообществ оказался студент с Украины Антон Осипчук, обучающийся информационной безопасности в Киевском университете. Участники групп с конца 2021 года занимались лжеминированием объектов образования, здравоохранения и органов власти на территории России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, а также на территории непризнанных республик Донбасса.

По данным силовиков, целью этих акций было как обычное хулиганство, так и вымогательство денег и дестабилизации обстановки в России и соседних странах. Против задержанных возбуждены уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах. Им грозит до восьми лет колонии. Розыск остальных участников сообществ продолжается.

7 февраля сообщалось, что во все районные суды Москвы поступили сообщения о якобы заложенных в них бомбах.

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Владимир Седов
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