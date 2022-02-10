Сверхбогатые люди вложили миллиарды долларов в элитную недвижимость

Сверхбогатые люди потратили рекордную сумму на элитную недвижимость в 2021 году. В общей сложности состоятельные покупатели вложили в жилье более 40 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

Согласно докладу риелторской компании Compass Inc, количество сделок купли-продажи недвижимости от десяти миллионов долларов и дороже превысило 2,3 тысячи — на 112 процентов больше, чем показатель 2020 года. Только в Нью-Йорке приобрели пять особняков общей стоимостью 101 миллион долларов, не учитывая сделки на недвижимость в элитном районе Хэмптонс. Больше всего домов купили в Лос-Анджелесе, а Манхэттен и Палм-Бич закрыли тройку самых популярных городов США.

Техасский город Остин и пригород Нью-Йорка Лонг Айленд обогнали остальные по темпам роста рынка элитной недвижимости — в каждом районе количество сделок увеличилось на 400 процентов. Эксперты прогнозируют повышение спроса на дорогую недвижимость в Техасе в 2022 году, особенно на ранчо и дома на побережье. В 2021-м общая стоимость проданных в Остине домов составила 190 миллионов долларов, а в Далласе — 115 миллионов долларов.

Бум на фондовом рынке и низкие процентные ставки последние два года позволяли сверхбогатым людям преумножать свое состояние. На фоне обвала фондового рынка инвесторы начали проявлять повышенный интерес к элитной недвижимости. С ее помощью они хотят защитить свои средства от роста инфляции и по возможности приумножить их, позже продав жилье дороже. Несмотря на возможное ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и волатильность рынка количество сделок купли-продажи не уменьшается. «Многие видят в дорогой недвижимости безопасный и выгодный актив, способный застраховать от инфляции», — отметил автор доклада Карл Гамбино.

В 2021 также рекордно вырос рынок элитной недвижимости на Гавайях. За первые три квартала 2021 года объем продаж домов стоимостью в три миллиона и больше вырос на 235 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года. Сумма сделок достигла рекордных 3,7 миллиарда долларов.