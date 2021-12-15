На популярном курорте США начали раскупать элитное жилье

Рынок элитной недвижимости на Гавайях рекордно вырос. О показателях продажи жилья на популярном курорте США сообщает CNBC.

За первые три квартала 2021 года объем продаж домов стоимостью в три миллиона и больше вырос на 235 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года. Сумма сделок достигла рекордных 3,7 миллиарда долларов. Также на островах начали раскупать ультра-роскошные дома стоимостью более 10 миллионов долларов. За первые три квартала в этом сегменте было совершено 64 сделки на общую сумму 1,06 миллиарда долларов — это на 603 процента больше, чем в предыдущем году.

«Это было похоже на ракетный корабль, — сказал генеральный директор Hawaii Life Real Estate Мэтт Билл. — Если говорить строго о данных, это просто невероятное событие для рынка». Билл заявил, что никогда не видел более высоких темпов на рынке: сделки на сумму 20 миллионов долларов закрывались в течение 30 дней.

Предыдущий рекорд штата был поставлен в 2017 году, когда за первые три квартала года закрыли 317 сделок, а сумма от продаж элитных домов составила 1,67 миллиарда долларов. Показатели за тот же период в 2021 году удвоились: было продано 634 дома. «Объем и скорость рынка недвижимости Гавайев побили все ранее установленные рекорды и исторические нормы», — сказал Билл в своем отчете.

Высокие продажи также привлекли внимание известных людей к Гавайям. В марте Марк Цукерберг приобрел еще 600 акров земли на Кауаи за 53 миллиона долларов — его владении увеличились примерно до 1300 акров. Недвижимость на вулканическом архипелаге решил купить и основатель Amazon Джефф Безос. При этом миллиардер столкнулся с недовольством местных жителей, которых не устраивает стремительный рост цен на жилье.