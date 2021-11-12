Джефф Безос купил поместье на Гавайях и разозлил местных жителей

Основатель Amazon Джефф Безос приобрел поместье на Гавайях и вызвал недовольство местных жителей. О покупке сообщает издание Daily Mail.

Поместье Безоса ценой около 78 миллионов долларов занимает территорию в 14 акров (5,6 гектара) и окружено полями застывшей лавы. Оно состоит из трех зданий и находится в заливе Лаперуза. Поместье стало еще одним приобретением среди портфеля недвижимости на 500 миллионов долларов. Безос стал последним из интернет-миллиардеров, купивших недвижимость на берегу моря.

Экстравагантное приобретение Безоса разозлило местных жителей. Их беспокоит стремительный рост цен на жилье. В среднем недвижимость стоит около миллиона долларов. «Трудно родиться и расти здесь, когда видишь эти сделки с недвижимостью и то, как они могут поднять цены, — рассказал один из местных жителей. — На острове средняя цена дома сейчас — один миллион долларов. Это намного больше, чем может позволить себе большинство рабочих, поэтому я всегда борюсь с такими сделками».

В середине сентября Безос сделал пожертвование в адрес организации по охране окружающей среды Hawaii Land Trust. Вместе со своей девушкой миллиардер также помог нескольким локальным благотворительным фондам, чтобы почувствовать себя частью местного общества. Несмотря на пожертвование в Hawaii Land Trust, Безоса по-прежнему критикуют за углеродный след из-за его полетов на частных самолетах.

Недвижимость на Гавайях купил и гендиректор Facebook Марк Цукерберг. Стоимость приобретения оценивают в 53 миллиона долларов. Цукерберг тоже столкнулся с критикой из-за роста цен на недвижимость. Местных жителей также возмутило намерение миллиардера построить вокруг имения двухметровую стену. Как утверждали соседи Цукерберга, таким образом миллиардер закрывает им вид на океан.