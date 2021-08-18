Самый богатый человек мира купил квартиру в Нью-Йорке и обрадовал соседей

Самый богатый человек мира, основатель Amazon Джефф Безос приобрел очередную квартиру на Пятой авеню в Нью-Йорке. Другие жильцы обрадовались соседству с предпринимателем, благодаря которому выросла стоимость их недвижимости. Об этом сообщает New York Post.

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За апартаменты в доме №212 Безос отдал 23 миллиона долларов (почти 1,7 миллиарда рублей). В этом здании богачу уже принадлежат трехуровневый пентхаус и две квартиры под ним. Сделка должна была состояться в июле, однако переговоры сорвались. В итоге предприниматель оформил документы в начале августа.

Новые апартаменты площадью 386 квадратных метров включают четыре спальни и четыре ванные комнаты. В комнатах уложены мраморные полы, а из больших окон открывается вид, охватывающий территорию от Всемирного торгового центра до парка Мэдисон-сквер.

Среди соседей Безоса числятся американский финансист из Техаса Эд Басс, телеведущий Майк Гринберг, а также внуки известного застройщика Чарльза Кушнера.

В феврале 2021 года Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордную для Лос-Анджелеса сумму. Он отдал за объект 165 миллионов долларов (на тот момент почти 11 миллиардов рублей). Поместье построили в 1930-х годах для Джека Уорнера — одного из братьев-основателей студии Warner Bros.