Джефф Безос поможет Африке после разговора с принцем Чарльзом о деревьях

Основатель Amazon Джефф Безос пообещал помочь Африке с восстановлением земель, выделив для указанной цели несколько сотен миллионов фунтов стерлингов. На намерение предпринимателя повлиял его разговор с принцем Уэльским Чарльзом о важности лесных массивов, сообщает Daily Mail.

Безос заявил о поддержке во время мероприятия в рамках саммита о проблеме изменения климата (Cop26) в шотландском Глазго. Таким образом, Африка получит от Безоса 732 миллиона фунтов стерлингов (почти миллиард долларов). По данным источника издания, принц сыграл ключевую роль в этом вопросе. «Мы все знаем, что это решающее десятилетие, но без действий оно станет десятилетием нерешительности», — заявил Безос.

В обсуждении также приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Мероприятие бело посвящено инициативе «Великая зеленая стена» (The Great Green Wall), в рамках которой на восьми тысячах километров по всей Африке планируют высадить 20 миллионов деревьев.

В сентябре 2021 года благотворительные организации, включая «Фонд земли» Джеффа Безоса, пообещали выделить пять миллиардов долларов к 2030 году на защиту биоразнообразия на планете. Ученые и защитники природы охотно поддержали инициативу. Большую часть от запланированной суммы в размере миллиарда долларов предоставит Безос.