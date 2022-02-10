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Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла закулисье передачи

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, что заранее готовит шутки к эфиру

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала о том, как готовится к эфирам, и раскрыла закулисье передачи. В беседе с РИА Новости она сообщила, что заранее готовит шутки и пословицы, которые озвучивает в эфире.

«У меня много заготовленных листков. Есть и отдельная папка с разными мыслями, анекдотами, пословицами про семью. Нужно быстро сообразить, куда идет история, чтобы найти подходящее высказывание», — ответила ведущая на вопрос о том, как ей удается быть остроумной в кадре «Давай поженимся!»

Телесваха отметила, что иногда яркие высказывания, которые звучат в эфире, она придумывает сама. «Иногда рождаются и собственные крылатые выражения: "Птичка на рыбке не женится", например», — поделилась она. По словам Сябитовой, обычно в студии «Давай поженимся!» перед ней лежит сценарий, в котором она делает отметки. «Режиссер даже просил их убрать, потому что видно в кадре», — призналась ведущая.

Ранее Сябитова рассказала о неудачах в работе. Телеведущая призналась, что в последние годы результаты ее деятельности как свахи ухудшились. Также она задалась вопросом о целесообразности следования вековым традициям брака.

Асель Минбаева
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