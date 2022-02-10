Стало известно о расколе среди талибов в Афганистане

Руководство движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) раскололось на три враждующих лагеря. Об этом рассказал телеканал Afghanistan International со слов источников в рядах радикалов.

Первый лагерь объединился вокруг заместителя председателя временного афганского правительства Абдула Гани Барадара. Как стало известно, талибы из этой группы хотят стабилизации международных отношений, переговоров с США и продолжения мирного урегулирования внутри страны.

Вторая группа представляет из себя милитаристски настроенных членов движения во главе с Мохаммадом Якубом, министром обороны в правительстве талибов.

Третья группа представлена диверсионным объединением «Сеть Хаккани». Ее возглавляет глава МВД в правительстве талибов Сираджуддин Хаккани, который в одном из интервью заявил, что продолжит создавать угрозу для США, пока Белый дом не признает сформированное «Талибаном» правительство. Однако позже он заявил, что его слова были неверно интерпретированы.

Ранее специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в качестве условий для признания правительства «Талибана» указал обеспечение этнополитической инклюзивности власти и соблюдение прав человека.