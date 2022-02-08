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МИД России назвал условия признания правительства талибов

Дипломат Кабулов заявил, что для признания «Талибана» нужна инклюзивность и права человека
Замир Кабулов

Замир Кабулов. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в интервью РБК назвал условия признания правительства «Талибана» (террористическая организация запрещена в РФ). Он указал, что для это нужна этнополитическая инклюзивность власти и соблюдение прав человека.

Дипломат пояснил, что в правительстве есть представители других этнических групп, но все они члены движения талибов. Что касается второго требования, речь идет в первую очередь о женщинах, их праве на работу и иные обычные гражданские права.

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Кабулов добавил, что Москва не навязывает Афганистану собственные представления и отдает себе отчет, что страна имеет собственные культурные и религиозные традиции. При этом в качестве примера можно взять опыт других мусульманских стран.

«Мы ожидаем вот этого. Когда в этом вопросе наступят не просто подвижки, а прогресс, тогда созреют условия для официального признания новых властей Афганистана», — подчеркнул спецпредставитель.

Дипломат отметил, что Россия будет убеждать талибов в необходимости создания инклюзивного правительства. Кроме того, дальнейшие шаги продиктуют им реалии жизни и здравый смысл. Если «Талибан» хочет остаться у власти всерьез и надолго, ему придется заниматься управлением страной в условиях отсутствия материальных средств и гуманитарной помощи, восстанавливать все сферы жизнедеятельности, добавил Кабулов.

Он отметил небольшой прогресс в вопросе соблюдения прав человека, но подчеркнул, что подвижки все-таки происходят. Спецпредставитель в целом согласился с оценкой ООН относительно ситуации в Афганистане, но счел ее несколько приукрашенной. Организация отмечала драматическую гуманитарную ситуацию, рост безработицы и зависимость от помощи. Он заявил, что на самом деле обстановка складывается еще хуже.

Ранее Кабулов отметил некомпетентность талибов в управлении страной. По его словам, «Талибан» управляет Афганистаном «неумеючи, а проще говоря, плохо» из-за нехватки кадров. Дипломат добавил, что члены радикальной группировки «однозначно изменились идеологически и политически». Он подчеркнул необходимость возвращения афганских специалистов обратно к своей работе.

Марина Совина
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