Экс-глава Мюнхенской конференции рассказал о сдержанном обещании Путина

Президент России Владимир Путин лично пообещал приехать на Мюнхенскую конференцию 2007 года, заявил советник бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) Хорст Тельчик. Его цитирует РИА Новости.

«Когда президент Путин вступил в должность, меня спросили, не хочу ли я при случае поговорить с ним. Конечно, я согласился. Так что я имел возможность встречаться с ним несколько раз в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В один из таких случаев я лично пригласил его на Мюнхенскую конференцию по безопасности, председателем которой я был. Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне», — рассказал Тельчик.

Он отметил, что Путин сдержал свое обещание. Тельчик считает, что российский лидер «поднял ряд важных вопросов» во время своей речи в Мюнхене. Тогда президент впервые критично отозвался о планах размещения американских систем противоракетной обороны (ПРО) в Румынии и Болгарии.

Ранее бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правоту Путина в мюнхенской речи 2007 года. По ее словам, ситуация в мире с того времени еще больше обострилась. Она добавила, что все сегодняшние дипломатические встречи и переписки являются результатом отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны западных государств.

В 2007 году выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященное однополярности современного мира, произвело фурор. Российский лидер подверг острой критике внешнюю политику США и расширение НАТО на восток. Путин пообещал тогда, что Россия «асимметрично ответит» на развертывание американской системы ПРО в Польше и Чехии.