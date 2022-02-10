В Австрии признали правоту Путина в мюнхенской речи

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль признала правоту президента России Владимира Путина в мюнхенской речи 2007 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», — отметила она.

По ее словам, ситуация в мире с 2007 года еще больше обострилась. Она добавила, что все сегодняшние дипломатические встречи и переписки являются результатом отсутствия за прошедшие 15 лет активности, прежде всего, со стороны западных государств.

Кнайсль подчеркнула, что пересмотрела выступление Путина и поняла, что оно многое разъясняет. «Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», — сказала она.

В 2007 году выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященное однополярности современного мира, произвело фурор. Российский лидер подверг острой критике внешнюю политику США и расширение НАТО на восток. Путин пообещал тогда, что Россия «асимметрично ответит» на развертывание американской системы противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Чехии.

