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В России против Telegram завели два новых дела

Против Telegram завели два новых дела о принудительном взыскании девяти миллионов рублей

Фото: Globallookpress.com

Два новых дела о принудительном взыскании девяти миллионов рублей заведены против мессенджера Telegram за отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом 10 февраля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на банк данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что в отношении компании возбуждены два исполнительных производства на суммы шесть и три миллиона рублей. Согласно банку данных ФССП, дела были возбуждены 8 февраля на основании решения Таганского суда Москвы.

Помимо того, на данный момент на основании вступивших в силу и переданных в ФССП постановлений судов также ведутся дела о взыскании с социальной сети Twitter штрафов на сумму 34,7 миллиона рублей.

Ранее в феврале стало известно, что Telegram погасил задолженность по штрафам в России на сумму 11 миллионов рублей. В отношении мессенджера были прекращены три исполнительных производства о взыскании штрафов на пять миллионов, четыре миллиона и два миллиона рублей. Соответствующее наказание было назначено компании за отказ удалить запрещенную в России информацию.

Дарья Кучерявых
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