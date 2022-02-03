Telegram выплатил многомиллионные штрафы в России

Мессенджер Telegram погасил задолженность по штрафам в России на сумму 11 миллионов рублей. О выплате компанией многомиллионных штрафов сообщает «Интерфакс» со ссылкой на банк данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В отношении мессенджера прекращены три исполнительных производства о взыскании штрафов на 5 миллионов, 4 миллиона и 2 миллиона рублей. Соответствующие производства были возбуждены в январе на основании решения Таганского суда Москвы. Судебная инстанция оштрафовала компанию за отказ удалить запрещенную в России информацию.

Уточняется, что в декабре 2021 года Telegram полностью погасил задолженность по штрафам в России в размере 15 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что Германия ведет два расследования в отношении Telegram. По их результатам на мессенджер могут наложить штрафы.

12 января сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия объявила войну Telegram. Она отметила, что в пользу частичной блокировки мессенджера высказались глава МВД Германии Нэнси Фезер и чиновники Минюста ФРГ.