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Захарова заявила о войне Германии с Telegram

Захарова: Берлин объявил войну Telegram и предлагает давить на Дурова со стороны Брюсселя
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия объявила войну мессенджеру Telegram. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, о войне Берлина с приложением говорят заявления немецких политиков. «И вот в Германии набирает обороты целенаправленная политическая кампания, задачей которой является ограничение, чего бы Вы думали, мессенджера Telegram. Обожаю», — написала она.

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Дипломат отметила, что в пользу частичной блокировки уже высказались не только чиновники германского Минюста, но и глава МВД Германии Нэнси Фезер. «Не обошлось и без финансового давления: открыты несколько судебных производств, предполагающих штрафы для компании Павла Дурова. На "телегу" Берлин предлагает давить и со стороны Брюсселя», — заключила Захарова.

Ранее Нэнси Фезер предупредила об отключении работы Telegram в случае невыполнения требований законов страны. Она отметила, что возможная блокировка приложения станет «крайней мерой».

13 декабря Фезер призвала регулировать контент в мессенджере в целях борьбы с разжиганием ненависти в интернете. Она напомнила, что Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило два дела против Telegram о нарушении закона об улучшении правоприменения в социальных сетях.

Марина Совина
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