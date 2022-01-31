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Стало известно о двух расследованиях в отношении Telegram в Германии

РИА Новости: Германия ведет два расследования в отношении мессенджера Telegram

Фото: Shutterstock

Германия ведет два расследования в отношении мессенджера Telegram. Об этом стало известно РИА Новости.

Отмечается, что в отношении Telegram ведется два расследования, по результатам которых на мессенджер могут наложить штрафы. Детали пока не раскрываются.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия объявила войну мессенджеру Telegram. По словам Захаровой, о войне Берлина с приложением говорят заявления немецких политиков.

12 января глава МВД Германии Нэнси Фезер предупредила об отключении работы мессенджера Telegram в случае невыполнения требований законов страны. Она отметила, что возможная блокировка приложения станет «крайней мерой».

13 декабря Фезер призвала регулировать контент в мессенджере в целях борьбы с разжиганием ненависти в интернете. Она напомнила, что Федеральное управление юстиции ФРГ возбудило два дела против Telegram о нарушении закона об улучшении правоприменения в социальных сетях.

Асель Минбаева
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