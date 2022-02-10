Лукашенко рассказал о серьезном долге МИД перед Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал упрек руководству белорусского МИД и рассказал о долге ведомства перед республикой. Так Лукашенко прокомментировал новые назначения в министерстве, сообщает БЕЛТА.

В МИД Белоруссии обновили посты сразу три заместителя — первым замом стал Сергей Алейник, а его коллегами бывший представитель республики при ООН Юрий Амбразевич и экс-директор департамента из Евразийской экономической комиссии Игорь Назарук. «Я не стану тут распинаться и рассказывать, какие глобальные задачи нам предстоит решать. Скажу только одно, что Министерство иностранных дел стране серьезно задолжало. Если без конкретики… Вы прекрасно понимаете», — заявил Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко сменил посла Белоруссии в Венгрии, Хорватии и Боснии и Герцеговине, посла в Грузии и Вьетнаме. На должность представителя республики в ООН, которую ранее занимал Амбразевич, поставили сотрудницу МИД Ларису Бельскую.

Внешняя политика в Белоруссии в последние два года переживает серьезные изменения. С нейтральных отношений с Евросоюзом и почти добрососедских с Украиной, Минск в 2020-2021 годах перешел к конфронтации и активным взаимным обвинениям с этими странами. Обострению способствовал тот факт, что большинство европейских стран заявили о фальсификации президентских выборов в Белоруссии в 2020 году. Кроме того, на отношениях негативно сказались инцидент с бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем и миграционный кризис осени 2021 года на белорусско-польской границе.

Лукашенко не ограничился перестановками только в МИД. Он также сменил глав министерства образования и сельского хозяйства, а еще назначил генерала, окончившего российскую академию Генштаба, в Совбез республики.

