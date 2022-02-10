Популярное российское издание заблокировали в Белоруссии

Популярное российское интернет-издание TJ (ранее было известно как Tjournal) заблокировали в Белоруссии. Об этом в своем Telegram-канале 10 февраля сообщил портал Zerkalo.

Уточняется, что TJ внесли в список блокировки 9 февраля 2022 года. Основанием послужило решение Министерства информации Белоруссии. Причина ограничения доступа к ресурсу не приводится.

О неполадках с доступом к порталу также пожаловались пользователи TJ. «TJ заблокировали в Беларуси? Без VPN [на сайт] не заходит», — написал читатель на сайте издания. О проблемах рассказали абоненты МТС и Белтелеком.

В TJ сообщили, что причина блокировки в Белоруссии им неизвестна. «Редакция направила запрос в Министерство информации Белоруссии», — заявил главный редактор издания Сергей Звезда.

TJournal был запущен в 2011 году в качестве агрегатора постов из Twitter. В 2014 году портал вошел в состав издательского дома «Комитет», а к 2019 году стал блог-платформой. Издание специализируется на новостях из мира технологий, соцсетей и резонансных инфоповодах из разных сфер.

В декабре стало известно, что материалы интернет-каналов «Радио Свобода — Беларусь» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) признали экстремистскими в Белоруссии. МВД республики предупредило, что подписка на канал «Радио Свобода — Беларусь» преследуется по закону.

