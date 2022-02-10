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В Японии отменили около 180 авиарейсов из-за снегопадов

Телеканал NHK сообщил об отмене 180 авиарейсов из-за снегопадов в Японии

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Около 180 внутренних авиарейсов отменили в аэропорту Ханэда в Токио из-за прогнозируемых синоптиками снегопадов. Об этом сообщает телеканал NHK.

По информации СМИ, помимо приостановления пассажирских рейсов, в Японии оказались перекрыты несколько участков скоростных платных дорог, а также приостановлено движение экспрессов, которые связывают японскую столицу с горными префектурами Нагано и Яманаси.

По прогнозам синоптиков, высота снежного покрова в столице может достигать 5 сантиметров, до 30 сантиметров выпадет в префектуре Яманаси.

Ранее стало известно, что японская столица рискует столкнуться с энергокризисом из-за возможного сильного снегопада, который прогнозируют в столице в ближайшие дни. По данным японской биржи электроэнергии Jepx, 9 февраля спотовая цена на электроэнергию в стране выросла на 79 процентов по сравнению с неделей ранее и достигла максимума за февраль.

Снегопады уже накрывали Токио в январе — тогда они привели к отмене десятков авиарейсов и испытали городскую энергосистему на прочность.

Марина Совина
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