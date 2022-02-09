Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Япония столкнулась с угрозой энергетического кризиса

Сильные снегопады окажут давление на энергосистему Токио

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Японская столица рискует столкнуться с энергокризисом — цены на электроэнергию на оптовом рынке Японии резко подскочили из-за возможного сильного снегопада, который прогнозируют в столице в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным японской биржи электроэнергии Jepx, 9 февраля спотовая цена на электроэнергию в стране выросла на 79 процентов по сравнению с неделей ранее и достигла максимума за февраль.

Спрос на отопление может повыситься из-за прогноза погоды. Японское метеорологическое агентство сообщило, что 10 и 11 февраля в Токио и прилегающих регионах возможны осадки в виде снега и дождя. Ожидаются перебои в работе некоторых компаний — например, у авиаперевозчика ANA Holdings Inc. Объявил об отмене 96 рейсов, прибывающих и отправляющихся из столичного аэропорта Ханэда.

Материалы по теме:
Климатический сдвиг. Как глобальное потепление влияет на психическое здоровье?
Климатический сдвиг.Как глобальное потепление влияет на психическое здоровье?
29 января
Климатическая катастрофа, вирусы и страшная бедность: какие угрозы ждут человечество в ближайшие годы?
Климатическая катастрофа, вирусы и страшная бедность:какие угрозы ждут человечество в ближайшие годы?
12 января

Снегопады уже накрывали Токио в январе — тогда они привели к отмене десятков авиарейсов и испытали городскую энергосистему на прочность. Власти принимают меры для обеспечения достаточного количества топлива на зимние месяцы, однако сильно низкие температуры истощают запасы сжиженного природного газа (СПГ) в Японии. По данным министерства торговли, запасы энергетических компаний страны 6 февраля упали до самого низкого уровня с начала зимы и составили 1,63 миллиона тонн — минимум за последние четыре года.

Несмотря на истощение запасов СПГ в стране, министр промышленности Коити Хагиуда пообещал ранее направить часть импорта странам Европы, если они столкнутся с перебоями поставок газа из России. Тем не менее сначала Япония обеспечит собственные потребности, а уже потом будет помогать европейским странам.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Россиянин Елистратов выиграл бронзу в шорт-треке на Олимпиаде в Пекине
Невролог посоветовал отказаться от кофеина после перенесенного COVID-19
В России представили мобильный комплекс по защите от беспилотников
Названа причина жесткой посадки легкомоторного самолета в российском регионе
Стали известны подробности о веществе в допинг-пробе российского фигуриста
Новый ресторан решил впускать только сексуально одетых женщин и возмутил гостей
Глава МИД Великобритании прибыла в Москву
Штаб южноафриканской армии пригрозили отключить от электричества из-за долгов
Королева Дании заразилась COVID-19
В Конгрессе США призвали Байдена пройти тест на когнитивные способности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.