Япония столкнулась с угрозой энергетического кризиса

Японская столица рискует столкнуться с энергокризисом — цены на электроэнергию на оптовом рынке Японии резко подскочили из-за возможного сильного снегопада, который прогнозируют в столице в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным японской биржи электроэнергии Jepx, 9 февраля спотовая цена на электроэнергию в стране выросла на 79 процентов по сравнению с неделей ранее и достигла максимума за февраль.

Спрос на отопление может повыситься из-за прогноза погоды. Японское метеорологическое агентство сообщило, что 10 и 11 февраля в Токио и прилегающих регионах возможны осадки в виде снега и дождя. Ожидаются перебои в работе некоторых компаний — например, у авиаперевозчика ANA Holdings Inc. Объявил об отмене 96 рейсов, прибывающих и отправляющихся из столичного аэропорта Ханэда.

Снегопады уже накрывали Токио в январе — тогда они привели к отмене десятков авиарейсов и испытали городскую энергосистему на прочность. Власти принимают меры для обеспечения достаточного количества топлива на зимние месяцы, однако сильно низкие температуры истощают запасы сжиженного природного газа (СПГ) в Японии. По данным министерства торговли, запасы энергетических компаний страны 6 февраля упали до самого низкого уровня с начала зимы и составили 1,63 миллиона тонн — минимум за последние четыре года.

Несмотря на истощение запасов СПГ в стране, министр промышленности Коити Хагиуда пообещал ранее направить часть импорта странам Европы, если они столкнутся с перебоями поставок газа из России. Тем не менее сначала Япония обеспечит собственные потребности, а уже потом будет помогать европейским странам.